Saúde mental pode ser fator importante no tratamento do câncer

O acompanhamento psicológico em pacientes com câncer pode auxiliar o paciente a compreender e lidar com as emoções, trazendo benefícios para a qualidade de vida.





O diagnóstico costuma provocar uma profusão de sentimentos com impacto na saúde mental do paciente. Diante desta situação, é importante ficar atento aos sinais, que podem ser um alerta.





A oncologista da Oncoclínicas Londrina, Ana Herrera, explica que o acompanhamento especializado de um psicólogo pode aumentar a chance de recuperação "é fundamental para o sucesso da terapia, fortalecer a autoestima e a autoconfiança. Também pode ajudar a reforçar as relações com familiares e amigos, o que é essencial para o bem-estar emocional”.

A família também tem uma contribuição importante para dar mais tranquilidade e amenizar o estresse de uma doença oncológica. A especialista destaca que a prática de exercícios desempenha um papel fundamental, desde a prevenção até o alívio de sintomas durante o tratamento, além de reduzir o risco de recidiva.





“A atividade física regular pode ajudar a aliviar a tensão pela liberação de endorfinas, responsáveis por proporcionar uma sensação de bem-estar, auxiliando no combate à ansiedade e à depressão, comuns em pacientes com câncer. Além disso, contribui ainda para um sono mais reparador, o que é fundamental para a recuperação física e emocional. Sentir-se mais forte e capaz para as rotinas diárias impulsiona a confiança, combatendo a sensação de fragilidade. Embora possa parecer contraditório, pode amenizar a fadiga, um sintoma comum nessa fase”, afirma.

A especialista destaca também que a meditação, a yoga e a respiração profunda são excelentes ferramentas para controlar a ansiedade e o estresse. Além disso, uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes é fundamental para fortalecer o sistema imunológico e auxiliar na recuperação.





“Outra recomendação é conectar-se com outros pacientes com câncer e participar de grupos de apoio, o que pode proporcionar um sentimento de comunidade e ajuda mútua”.





Outro auxílio que a família pode realizar é nas tarefas do dia a dia, ajudando a dividir as responsabilidades domésticas para que a pessoa possa se dedicar ao tratamento e ao descanso e estimular a prática de atividades que proporcionem bem-estar, como exercícios físicos leves, meditação e hobbies.