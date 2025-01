UEL abre inscrições para Transferência Externa em cursos de graduação

A UEL (Universidade Estadual de Londrina) abriu na tarde desta quarta-feira (15) as inscrições para o processo seletivo de Transferência Externa, voltado a estudantes de outras Instituições de Ensino Superior que desejam ocupar vagas em diversos cursos de graduação.







O processo seletivo de Transferência Externa 2025 oferta 1.006 vagas em cursos de graduação sediados em diversos centros de estudos.

Dentre os cursos com vagas disponíveis estão Biotecnologia (6), Ciências Econômicas (12), Direito (4), Fisioterapia (5), Música (11), Psicologia (3) e Zootecnia (36). Completam a lista os seguintes cursos: Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Arquivologia; Artes Cênicas; Biblioteconomia; Ciências Biológicas (Licenciatura e Bacharelado); Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharelado); Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Farmácia; Filosofia; Física (Licenciatura e Bacharelado); Geografia (Licenciatura e Bacharelado); História (Licenciatura e Bacharelado); Letras Espanhol; Letras Francês; Letras Inglês; Letras Português; Matemática (Licenciatura e Bacharelado); Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Química (Licenciatura e Bacharelado); Relações Públicas; Secretariado Executivo e Serviço Social.

Os candidatos aprovados no processo seletivo se tornarão estudantes da UEL no ano letivo de 2025, previsto para ter início no dia 24 de março. O preço público de inscrição é R$ 154,00

As inscrições ficam abertas até as 23h do dia 27 de janeiro exclusivamente por meio do