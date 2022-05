Saúde promove mutirão contra dengue em Londrina

O primeiro mutirão “Bota Fora Unidos Contra a Dengue”, realizado pela secretaria de Saúde de Londrina, em parceria com a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), começou nesta segunda-feira (2) pelas ruas do Maria Cecília, na zona norte da cidade.

Nesta manhã, três caminhões estão percorrendo o bairro, recolhendo todos os materiais inservíveis acumulados nos quintais das residências e também nos terrenos baldios. No sábado (30), os agentes de endemias estiveram no bairro, distribuindo sacos de lixo e orientando a população sobre a limpeza dos quintais e a realização do mutirão.

“O Estado do Paraná já declarou estado de epidemia da dengue e temos que nos antecipar para tentar evitar que isso aconteça em Londrina. Esses mutirões têm grande concentração de agentes nos locais de maior incidência de infestação do mosquito, com trabalho educativo e de orientação, além da remoção de qualquer material inservível que as pessoas têm no quintal”, afirma o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado.





A ação já acontece há alguns anos em Londrina e em cada bairro, chegam a ser retirados cerca de 40 caminhões de materiais inservíveis, lixo e entulho das ruas e quintais. A ação dura, em média, de dois a três dias em cada zona residencial. O próximo mutirão está programado para o sábado (7), mas o local ainda não foi divulgado pela Prefeitura. Os agentes irão orientar os moradores ao longo desta semana.





