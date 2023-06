Saúde ressalta a importância das vacinas ao longo da vida

O Dia Mundial da Imunização, celebrado nesta sexta-feira, 09 de Junho, busca conscientizar a população sobre a importância das vacinas para a erradicação, eliminação e controle das doenças. O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), reforça as ações voltadas à adesão da população no processo de atualização da caderneta de vacinas. No Paraná, o Sistema Público de Saúde oferta 19 vacinas para as várias fases da vida, protegendo bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos. A imunização é gratuita.

De acordo com um levantamento da Sesa, a cobertura vacinal das doses de rotina aumentou. A BCG, por exemplo, que protege contra a tuberculose, e é aplicada em crianças menores de dois anos, está com uma cobertura de 95,01%. Nos últimos três anos a percentagem ficou em 89,97%, 82,16% e 87,54%, respectivamente.

Já a tríplice viral, aplicada para a prevenção do sarampo, caxumba e rubéola, está em 96,64%. No ano de 2020, essa mesma vacina teve uma cobertura de 86,15% e se manteve nesse patamar em 2021 (86,54%) e 2022 (89,59%).

A imunização é um direito do cidadão e faz parte da Atenção Primária, como uma das medidas mais importantes para a redução de doenças, sequelas e mortes. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), existem vacinas para a prevenção de mais de 20 doenças fatais, evitando desta forma, cerca de 2 milhões a 3 milhões de mortes todos os anos por doenças, como difteria, tétano, coqueluche, influenza e sarampo.



INFÂNCIA PROTEGIDA



Até aos dez anos a criança deve receber 13 vacinas, além das segundas e terceiras doses e os reforços. Entre elas estão a BCG, hepatite B, hepatite A, meningite C, tríplice viral, varicela, DT, dTpa, DTP, pneumocócica 10, VOP e VIP, HPV, rotavírus, pentavalente e febre amarela. Dentro desse cronograma estão ainda as doses que protegem contra a Influenza e a Covid-19. Todas elas são disponibilizadas em todas as Unidades de Saúde do Paraná.



ADOLESCÊNCIA

A partir dos dez anos, a proteção deve ter continuidade. Uma das vacinas específicas para esta idade é a HPV (a vacina contra o Papilomavírus Humano), que protege contra o câncer de colo de útero, dividida em duas doses, com intervalo de seis meses entre elas. Tem ainda a meningocócica ACWY, a hepatite B, dT e a tríplice viral.

“A vacina contra o HPV previne contra o câncer de colo de útero. Se está disponível, é segura e protege as pessoas, por que não se vacinar? Vacina é vida, e apesar de ser uma atitude individual, é no coletivo que temos de pensar”, alerta o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



GESTANTES



O período de gestação requer atenção e cuidado. Para essas mulheres, consideradas um grupo prioritário, são disponibilizadas as vacinas da gripe, aplicadas anualmente; a da Covid-19, DT, dTpa e a da hepatite B. Todas elas podem ser aplicadas em qualquer idade gestacional.

Durante a pandemia, uma das ações do Estado foi incentivar as mulheres grávidas e puérperas para a imunização contra a doença. O trabalho refletiu no número de óbitos, que caiu de 122, em 2021, para 55 em 2022.



ADULTOS

Embora muitas pessoas descuidem da caderneta, existem seis vacinas recomendadas acima dos 18 anos, a depender da situação vacinal anterior, incluindo os idosos. Elas são reforços e de campanha que auxiliam a manter o organismo imune. Dentre elas estão a da hepatite B, febre amarela, tríplice viral, dupla adulto, Influenza e Covid-19.



COVID-19 E INFLUENZA

A imunização contra o vírus SARS-CoV-2 iniciou em 2021, e desde então já foram aplicadas cerca de 30 milhões de doses. Atualmente ela está disponível na versão bivalente para toda a população a partir de 18 anos. Para o restante da população acima de seis meses estão disponíveis as vacinas monovalentes.

Anualmente uma nova versão da vacina contra a gripe é lançada para conter a doença, frequente no Paraná. Todos podem receber o imunizante que está disponível nos municípios. Desde o início da campanha 2023, em 28 de março, já foram aplicadas 2,4 milhões de doses nos braços dos paranaenses.



OUTRAS DOSES DE VACINA



Além dos imunizantes citados, a Saúde oferece ainda a, antirrábica humana, contra a enfermidade da raiva humana causada por vírus, e a vacina Jynneos, destinada à imunização contra Mpox, doença viral que causa lesões na pele e transmissível por meio de contato.





IMPORTÂNCIA DAS VACINAS



BCG: protege contra formas graves de tuberculose;

Pentavalente: contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e haemophilus influenzae tipo B (bactéria que causa meningite);

Pneumocócica 10-valente: contra pneumococo, bactéria que causa pneumonia e meningite;

Meningocócica C: contra o meningococo C, bactéria que causa meningite;

Rotavírus: contra diarreia e desidratação;

VIP: contra os sorotipos 1, 2 e 3 da poliomielite

VOPb: protege contra os sorotipos 1 e 3 da poliomielite

Dupla Adulto (dT): contra difteria e tétano

Tríplice Viral: protege contra sarampo, caxumba e rubéola;

Tríplice Bacteriana (DTP): protege contra difteria, tétano e coqueluche;

dTpa: é administrada em gestantes e protege contra difteria, tétano e coqueluche.

Hepatite A: protege contra a hepatite A.

Varicela: contra catapora

HPV: protege contra quatro tipos de papilomavírus humano, dois deles responsáveis por 90% das verrugas genitais e os outros dois pelo aparecimento de cerca de 70% dos casos de câncer de colo do útero.

Febre Amarela: protege contra a febre amarela e é recomendada para as pessoas que vão se deslocar para áreas fora do Paraná, com recomendação de vacinação.

Confira o calendário de vacinação no Paraná.