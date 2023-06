Boletim da dengue aponta para semana sem óbitos pela doença em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou, nesta quarta-feira (7), relatório sobre a situação da dengue em Londrina. O boletim indicou que o município acumula, desde a primeira semana de janeiro deste ano, 21.797 casos positivos de dengue, entre um total de 57.416 notificações por suspeita da doença.





De todas essas notificações, 7.875 foram descartadas, e 21.744 estão em processo de análise, sendo que não houve nenhum novo caso de óbito desde a última semana. As regiões do Vivi Xavier, Jardim Ideal e Santiago, Parigot e Fraternidade estavam entre as áreas com aumento da incidência de casos, porém nessa última atualização nenhuma região da cidade aparece em estado de alarme.

Publicidade

Publicidade





Para os atendimentos e diagnósticos, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará é a mais indicada, por funcionar 24 horas e ter um ponto de atendimento exclusivo para os casos de dengue. O endereço da UPA é Avenida Arthur Thomas, 2.390.