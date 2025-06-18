Secretaria da Saúde confirma morte de idoso por dengue na Zona Oeste de Londrina

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) divulgou, na tarde desta quarta-feira (18), o boletim epidemiológico atualizado sobre a situação da dengue em Londrina. Um óbito foi confirmado, totalizando oito mortes em 2025. O caso refere-se a um idoso de 73 anos que residia na região oeste e possuía doenças crônicas.





Os sintomas tiveram início em 24 de abril; após passar pela unidade de Pronto Atendimento do Jardim Sabará, ele foi internado no Hospital da Zona Sul no dia 28, e transferido para o Hospital Evangélico no dia seguinte. O falecimento ocorreu em 15 de maio.

Segundo o relatório, o município registrou, desde a primeira semana de janeiro, 18.517 notificações de dengue. Desse total, 11.281 foram descartadas e 3.533 confirmadas. Outros 3.703 casos seguem em análise.





O boletim epidemiológico também trouxe dados sobre os casos de chikungunya. Em 2025, a cidade registrou sete notificações, das quais foi confirmado apenas um caso importado, ou seja, contraído fora da cidade. Três casos permanecem em análise e três estão descartados.

E o mapa com incidência de casos por área de abrangência das UBSs (Unidades Básicas de Saúde) não destaca nenhuma região, seja da área urbana ou rural, com incidência crescente ou elevada de casos suspeitos. Embora o número de notificações e casos confirmados estejam praticamente estáveis, a recomendação para toda comunidade é de prosseguir com os cuidados, eliminar possíveis criadouros e combater a proliferação do Aedes aegypti, que transmite dengue, chikungunya e outras doenças.





A diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin, reforçou que, apesar da circulação do mosquito no inverno ser reduzida, os ovos do Aedes aegypti permanecem viáveis por até um ano em locais secos, e podem eclodir com a primeira chuva. “Portanto, as ações preventivas devem continuar. E mesmo com a diminuição na atividade vetorial devido à queda das temperaturas, a Secretaria Municipal de Saúde manterá as ações de combate ao Aedes aegypti durante todo o período de outono e inverno, com caráter preventivo e estratégico”, reforçou.

As atividades incluem aplicação de inseticida em áreas classificadas como de maior risco. Nesses locais, é utilizada a técnica de Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI), visando a proteção prolongada contra o Aedes nos ambientes internos. Sábado (21), das 8h às 12h30, a aplicação será realizada nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Ernani, Marabá, Fraternidade e Novo Amparo.





Outras medidas que seguirão em andamento pela coordenação de Endemias da SMS incluem a manutenção das inspeções e bloqueios em pontos estratégicos e imóveis especiais, com monitoramento contínuo de indicadores entomológicos e epidemiológicos. Também estão programadas ações educativas nas comunidades e em instituições de ensino, fiscalização de denúncias e situações de risco, bem como o planejamento para o próximo ciclo sazonal.



