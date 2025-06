Secretaria da Saúde de Londrina contratará mil consultas pediátricas

Em situação de alerta por conta do crescimento no número de casos de doenças respiratórias e uma taxa de vacinação abaixo da esperada, a Secretaria de Saúde de Londrina apresentou nesta segunda-feira (2) um plano de contingenciamento e de enfrentamento à influenza A e ao vírus sincicial respiratório. Dentre as ações, a pasta vai destinar unidades para o atendimento espontâneo de pacientes com sintomas respiratórios, a contratação de mil consultas pediátricas e a oferta de teleconsultas em algumas UBS (Unidades Básicas de Saúde).





Secretária de Saúde, Vivian Feijó destacou o aumento no número de atendimentos pediátricos e adultos envolvendo doenças respiratórias: no PAI (Pronto Atendimento Infantil), o crescimento é de cerca de 50%; e superior a 20% na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Sabará e no PA (Pronto Atendimento) do Jardim Leonor, ambos na zona oeste.





Na contramão do crescente número de casos, a vacinação contra a gripe segue abaixo do esperado. A média geral na cidade está em 40%, sendo que apenas 22% das crianças e 21% das gestantes receberam a dose contra a influenza A. Dentre o público-alvo, apenas os idosos apresentaram um índice mais alto, com 49% dessa população imunizada.

Por ser a cidade de referência dentro da 17° Regional de Saúde, Londrina também recebe pacientes das demais cidades da região e, por isso, Feijó também alertou para a cobertura nos municípios que compõem a regional, que está em 39%.





UBS OURO BRANCO E EVANGÉLICO





O plano de contingência, de acordo com a secretária, já está com medidas em andamento e com algumas que devem ser implementadas em breve. Segundo ela, o plano foi construído a muitas mãos e com a participação de todos os prestadores de serviço à saúde da cidade, como os hospitais secundários e terciários.

O plano, de acordo com ela, é dividido em quatro níveis que já estão em andamento ou que devem ser implementados de acordo com a resposta da doença na cidade. Com um vírus que ela considera como mais potente e uma taxa de vacinação abaixo da esperada, o resultado é o aumento no número de atendimentos de influenza A em adultos e do vírus sincicial respiratório em crianças.





Ela detalha que já foram feitas campanhas de orientação e de incentivo à vacinação e o aumento de 30% no número de atendimentos. Desde esta segunda-feira, a UBS do Ouro Branco, na zona sul, oferta consultas por busca espontânea de pessoas com sintomas respiratórios e o encaminhando, se necessário, para o Hospital Zona Sul.





A partir de quarta (4), a pasta vai ter à disposição mil consultas pediátricas junto ao Ambulatório do Hospital Evangélico de Londrina. Além disso, a contratação de leitos de enfermaria e de tratamento intensivo também podem ser efetivados.

TECNOLOGIA





Além disso, unindo tecnologia e saúde, ela também destaca a oferta de teleconsultas no PA do Maria Cecília e nas Unidades Básicas de Saúde do Aquiles Stenghel e no Vivi Xavier a partir do dia 16 de junho. Segundo a secretária, vão ser realizadas 33 consultas por dia durante um mês. A partir desta quarta-feira, um boletim semanal vai ser divulgado com a situação das doenças respiratórias na cidade. O investimento total nas ações deve custar entre R$ 3 milhões e R$ 5 milhões aos cofres públicos.