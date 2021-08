Segunda dose da vacina da Janssen eleva anticorpos contra Covid

A Johnson & Johnson informou que uma segunda dose da vacina desenvolvida pela Janssen, laboratório que faz parte do grupo, contra a Covid-19 aumenta em nove vezes os níveis de anticorpos contra o coronavírus Sars-CoV-2.

Os novos estudos foram enviados para a aprovação da FDA (Administração de Alimentos e Remédios), a agência que faz a regulamentação nos Estados Unidos. Em nota oficial, o chefe global da Janssen, Mathai Development, informou que a empresa "está ansiosa para discutir uma estratégica com as autoridades de saúde pública" norte-americanas.





Segundo os dados provisórios, as pessoas que receberam a dose de reforço tiveram um "aumento rápido e robusto" do nível de proteção e isso foi observado tanto no grupo de pessoas que tinham entre 18 e 55 anos como no de idosos.

A vacina da Janssen é aplicada em dose única, diferentemente de todas as outras vacinas aplicadas nos países ocidentais. Nos estudos que liberaram a sua aplicação, em 2020, ela apresentou uma eficácia de 72% nos casos graves da Covid-19.

Recentemente, uma pesquisa divulgada na África do Sul mostrou que a fórmula teve uma eficácia de 95% na prevenção de mortes provocadas pela variante Delta e de 71% na hospitalização no país.

Não só a Janssen debate uma dose de reforço contra a doença. Algumas delas, inclusive, já estão sendo aplicadas em três doses em diversos países.