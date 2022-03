Serviço gratuito para tirar dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19 em Londrina está disponível

O serviço gratuito de tira-dúvidas sobre a vacina contra a Covid-19 em Londrina está disponível desde o dia 14 de fevereiro, por meio do aplicativo da AtendeDoc. Qualquer pessoa que deseja obter informações seguras sobre a vacina, adulta e pediátrica, pode agendar um atendimento on-line.

Para isso, basta baixar o aplicativo no celular ou tablet, gratuitamente, por meio do site, entrar em Telemedicina e criar um perfil. Depois do cadastro feito, é só clicar na opção “Prefeitura de Londrina/Programa Tira-dúvidas”, seguir os passos e marcar o atendimento on-line. Os usuários são atendidos pelos estudantes de Medicina da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), sob supervisão dos professores atuantes no Hospital Vascular de Londrina. O aplicativo também pode ser encontrado na loja de aplicativos, do sistemas Android e iOS.

Todas as orientações fornecidas durante o atendimento estarão alinhadas aos protocolos da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Anvisa (Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária).





Além das vacinas, é possível tirar dúvidas sobre doenças vasculares, como trombose e varizes, que está entre as áreas de atuação do Hospital Vascular.