Serviços de Saúde de Cambé fecham para desinfecção

A prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) informou que precisará fechar por uma tarde algumas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e duas do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) para desinfecção como forma de prevenção à contaminação da Covid-19. A operação é necessária em virtude do aumento da transmissão que vem ocorrendo nos últimos dias, atingindo até servidores da Saúde.

Segundo a Secretaria de Saúde, todas as medidas necessárias dos cuidados no ambiente laboral de acordo com os protocolos instituídos estão sendo rigorosamente adotadas, mas a equipe da gestão da pasta optou por paralisar de forma escalonada as atividades em serviços de saúde que tiveram aumento de casos confirmados de Covid-19.

“Essa medida visa aditar eficiência aos protocolos já adotados, bem como diminuir a circulação de pessoas nesses ambientes a fim de auxiliar na interrupção da transmissão”, explica a secretária de Saúde de Cambé, Adriane Bertan. Ela lembra que os funcionários que tiveram sintomas ou positivaram para Covid-19 afastados e cumprem isolamento.





O fechamento seguirá a seguinte ordem





Sexta-feira (04) - A partir das 13h

- UBS Santo Amaro





- UBS Cambé 4





Fechamento a partir das 13h





Segunda-feira (07)- A partir das 13h





- CAPS infantil







- UBS Novo Bandeirantes