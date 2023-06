Sesa confirma mais 17 mortes por dengue; dez ocorreram em Londrina

O novo boletim epidemiológico da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), divulgado nesta terça-feira (27), confirma 8.102 novos casos e mais 17 óbitos em relação ao informe da semana anterior no estado. Com a atualização, o Paraná tem agora 108.788 diagnósticos confirmados e 95 óbitos.





As 17 mortes ocorreram entre março e maio e estavam em investigação. Do total, 13 foram na 17ª Regional de Saúde de Londrina, duas na 15ª Regional de Maringá, uma na 9ª RS de Foz do Iguaçu e uma na 13ª Regional de Cianorte.

Publicidade

Publicidade





O maior número de mortes foi registrado em Londrina – quatro homens, de 42, 86, 100 e 92 anos, e seis mulheres, de 82, 90, 82, 87, 58 e 88 anos. Também foram a óbito uma mulher de 71 anos de Rolândia; um morador de 34 anos de Foz do Iguaçu; uma mulher de 85 anos residente em Rondon; um homem de 33 anos de Astorga; um homem de 62 anos morador de Munhoz de Melo; uma mulher de 20 anos e um menino de 11 meses que viviam em Ibiporã.





O Paraná contabiliza 321.810 notificações, 5.779 a mais que na semana anterior. Das 22 Regionais de Saúde, somente a 6ª RS de União da Vitória não possui casos autóctones (quando a doença é contraída na cidade de residência).

Publicidade





O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, ressalta que toda a população deve estar envolvida no combate à dengue.





“A maioria dos focos do mosquito Aedes aegypti está nos quintais e dentro das residências. A população deve ficar atenta ao acúmulo de água em locais como calhas, pneus velhos, garrafas. Por este motivo, a participação da população na remoção destes criadouros é tão importante”, alertou o secretário.