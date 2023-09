Setembro Verde para conscientização sobre o câncer de intestino

O Setembro Verde destaca a conscientização do câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal. O tema ganhou relevância recentemente com a corajosa revelação da cantora Preta Gil sobre sua luta contra um câncer retal. Essa campanha busca informar e alertar sobre a importância do diagnóstico precoce e dos sintomas que não podem ser ignorados.



O câncer de intestino é um dos tipos mais comuns da doença no mundo. No Brasil, segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), estima-se que mais de 40 mil novos casos sejam diagnosticados anualmente. É o segundo câncer mais comum no País, tanto em homens como mulheres, ultrapassando o câncer de pulmão nos últimos anos. Entre os fatores de risco estão a idade, histórico familiar, dieta rica em gordura e pobre em fibras, o consumo excessivo de carne, principalmente, vermelha, sedentarismo e tabagismo.

A detecção precoce é fundamental para o tratamento eficaz. Mudanças nos hábitos intestinais, como diarreia ou constipação persistentes, sangramento retal, dor abdominal, perda de peso inexplicável e fadiga constante são sinais que não devem ser ignorados. É essencial buscar ajuda médica caso esses sintomas persistam por mais de algumas semanas. O câncer de intestino é uma doença que pode ser tratada com sucesso, principalmente quando diagnosticada em estágios iniciais.

“Exames como a colonoscopia são ferramentas poderosas para identificar pólipos ou lesões suspeitas antes que evoluam para um estágio mais avançado, sendo este o principal exame de rastreio. O Ministério da Saúde preconiza que todas as pessoas, mesmo que assintomáticas e sem histórico familiar, devem realizar uma colonoscopia a cada 5 ou 10 anos, a partir dos 50 anos de idade. Indivíduos com histórico familiar devem realizar antes mesmo dessa idade e os sintomáticos, o quanto antes. No IOP, estamos comprometidos em fornecer cuidados abrangentes e apoio aos nossos pacientes, desde o diagnóstico até o tratamento e acompanhamento", afirma o cirurgião oncológico do IOP (Instituto de Oncologia do Paraná), Cristiano Ontivero.

O câncer retal, que afeta a parte inferior do intestino grosso, pode exigir procedimentos cirúrgicos específicos. Em situações avançadas, a colostomia pode ser necessária para permitir a eliminação das fezes. A colostomia pode ser temporária ou permanente, e embora seja um ajuste significativo, muitos pacientes conseguem manter uma boa qualidade de vida após o procedimento.

O tratamento pode envolver cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou uma combinação dessas abordagens, dependendo do estágio da doença. A colaboração entre médicos e pacientes é essencial para determinar a melhor estratégia de tratamento.

Dito isso, o Setembro Verde alerta sobre a importância de cuidar da saúde intestinal. A conscientização sobre os sintomas e a busca por atendimento médico precoce podem fazer a diferença entre um tratamento bem-sucedido e desafios maiores. A história de Preta Gil nos inspira a enfrentar o câncer com coragem e determinação, lembrando-nos de que a informação e o apoio são fundamentais nessa jornada. Lembre-se sempre: sua saúde está em suas mãos.