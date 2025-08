Shopping Com-Tour terá vacinação contra a gripe neste sábado em Londrina

Dando continuidade à campanha de vacinação contra a gripe, a Secretaria Municipal de Saúde fará, neste sábado (9), uma ação no Shopping Com-Tour, na zona oeste de Londrina. Servidores da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Alvorada estarão atendendo o público das 9h às 12h, para aplicar a vacina que protege contra o vírus influenza. O endereço do Shopping Com-Tour é Avenida Tiradentes, 1.241.





A campanha de vacinação contra gripe abrange toda população com idade mínima de seis meses. E essa ação no Com-Tour também atende a população em geral, priorizando os grupos com maior chance de evoluir para quadros mais complicados caso contraiam a doença, ou seja, os idosos, crianças de seis meses a menores de seis anos, e gestantes.





O posto de vacinação será instalado na Praça de Eventos do shopping, ao lado da decoração do Dia dos Pais. Para essa ação, serão disponibilizadas 400 doses da vacina, que serão aplicadas por uma equipe formada por dois agentes comunitários de saúde, uma enfermeira e dois auxiliares de enfermagem.

Quem ainda não recebeu a vacina da gripe esse ano, tem a oportunidade de receber a dose nas UBSs de Londrina. As unidades ficam abertas de segunda a sexta-feira, e as salas de vacinação funcionam das 7h às 18h30. “Continuamos com a vacinação nas unidades. Mas, devido, à redução de envio de novos lotes da vacina, estamos remanejando as doses entre as UBSs. Então, quem procurar uma unidade e não tiver, pode buscar em outra mais próxima”, explicou a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Fernanda Fabrin.





Para atender ao público que não tem disponibilidade de ir até as UBSs em horário regular, a SMS intensificou as ações extramuros, levando a vacinação contra gripe a pontos descentralizados da cidade. No último sábado (2), por exemplo, as equipes estiveram nos shoppings Aurora, onde foram aplicadas 226 doses, e Londrina Norte Shopping, com 215 doses.

Balanço





Desde o início da campanha de vacinação contra a influenza, Londrina registrou um total de 181.738 doses aplicadas. Entre idosos, gestantes e crianças, que compõem os grupos prioritários, a taxa de cobertura vacinal está em 52,61%.





Os idosos, com idade a partir de 60 anos, receberam 63.691 doses; crianças até seis anos, outras 13.199 doses, e gestantes, 1.330 doses.