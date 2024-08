Tabagismo é a principal causa do câncer de pulmão; sul do país apresenta maior incidência

O tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pulmão. De acordo com o Inca (Instituto Nacional de Câncer), 14 mil novos casos da doença devem ser registrados no país em mulheres e 18 mil em homens, havendo uma relação direta com o tabagismo.





Também há diversos outros tipos de neoplasias causados pelo tabagismo, como as que atingem a boca, esôfago, pâncreas, rim e bexiga, assim como doenças cardiovasculares, como infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral) e pulmonares, como o enfisema.

Conforme estimativa da Fundação do Câncer, se mantido o atual padrão de consumo de tabaco, até 2040 a neoplasia no Brasil deve crescer 65% e a mortalidade 74%. A região sul é a que apresenta maior incidência, tanto em homens, com cerca de 24 novos registros a cada 100 mil habitantes, quanto em mulheres, com em média 15 casos para cada 100 mil. A média nacional é de 12 ocorrências por 100 mil habitantes para homens e nove para mulheres.





Alguns sinais podem ser confundidos com outras doenças, mas, quando se tornam frequentes, pioram com o tempo ou não passam, é importante procurar um médico. Segundo o oncologista clínico da Oncoclínicas Londrina Vitor Sobottka, entre esses sintomas, a longa duração de tosse, falta de ar e dores no peito que pioram ao tossir, rir ou respirar fundo, devem acender o alerta.

"A tosse com sangue é um sinal importante e que não deve ser negligenciado. Crises repetidas de bronquite ou pneumonia, perda de peso rápida sem causa aparente, fraqueza ou cansaço fora do comum também indicam que algo não vai bem e é necessário buscar auxílio profissional. Algumas pessoas podem identificar ainda inchaço do rosto ou pescoço e sentir dor no braço ou no ombro. Tudo isso merece atenção", relata o médico.





Estimativas do Inca para o triênio 2023-2025 demonstram que serão diagnosticados por ano mais de 2.270 casos de câncer de traqueia, brônquio e pulmão em todo Paraná, sendo 1.260 em homens e 1.010 em mulheres. O câncer de pulmão é o terceiro mais incidente em homens no estado, seguido do câncer de próstata e de cólon e reto.