Tiago Leifert e Daiana Garbin lançam a campanha para alertar sobre retinoblastoma

Havia algo de diferente nos olhos da Lua, filha de Tiago Leifert e Daiana Garbin. Um reflexo branco dentro do olho e discretos movimentos irregulares do globo ocular fizeram o casal procurar um oftalmologista. O diagnóstico mudou para sempre a vida da família Leifert: câncer.

Lua, à época com 11 meses, tinha retinoblastoma bilateral. Dois tumores, um em cada olho, afetando a área da retina. É o câncer ocular mais comum na infância e 90% dos casos atingem crianças entre 0 e 5 anos.

Em janeiro deste ano, o casal tornou público o momento delicado que estavam passando com o intuito de alertar outros pais sobre a importância do diagnóstico precoce. Tiago e Daiana descobriram o retinoblastoma quando ele já estava num grau considerado avançado. “O que eu mais gostaria era de estar navegando na internet (...) e ter tido acesso a um vídeo de um casal dizendo o que está acontecendo com a filha deles”. O vídeo postado pela família no Instagram comoveu milhões de brasileiros e lotou consultórios oftalmológicos em todo país.

Foram meses de muita luta. Tratamentos, exames, incertezas, frustrações. Mas também de fé, positividade e vitórias. E agora, 1 ano depois do casal de jornalistas ter recebido a notícia mais difícil de suas vidas, eles decidiram fazer ainda mais pela conscientização e lançam neste mês de setembro a campanha DE OLHO NOS OLHINHOS.

A campanha terá duas vertentes: uma presencial e uma online.

O evento presencial acontecerá no dia 17 de setembro, sábado, de 10h às 16h no Parque do Ibirapuera e contará com a presença de médicos voluntários que estarão disponíveis para tirar dúvidas sobre o retinoblastoma. Serão montadas duas tendas com informações para os pais e familiares, que poderão entender melhor os principais sinais e sintomas, como pode ser feito o diagnóstico precoce, como fazer o “teste do flash” (um teste simples, feito com o celular e que pode salvar vidas), entre outros esclarecimentos. No local haverá, ainda, muitas brincadeiras para as crianças. No mesmo dia 17, outras cidades do País também vão realizar o evento.

“Olhem nos olhos das nossas crianças! Prestem atenção aos sinais e levem ao médico assim que notarem qualquer alteração suspeita, o mais rápido possível. O diagnóstico precoce pode salvar a visão e a vida dos nossos filhos”, explica Daiana. Tiago reforça o discurso: quanto antes descobrir, mais chances de cura para o câncer ocular na infância. “Ficar de olho nos olhinhos é fundamental para ajudar a detectar não só o retinoblastoma, mas várias outras doenças. Diagnóstico precoce é a chave para aumentar as chances de cura. Nosso sonho é que as famílias consigam detectar problemas oculares antes do que nós conseguimos e, para isso, precisamos falar sobre o assunto e divulgar pelo país todo”.

Durante os próximos dias, Daiana realizará lives em seu canal no Instagram (@garbindaiana) entrevistando médicos e o casal vai divulgar uma cartilha digital que pode ser facilmente compartilhada por celular.

O evento tem apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Pediatria, da Sociedade Brasileira de Oncologia em Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, do Departamento de Oftalmologia da UNIFESP, do Graacc, Tucca, da agência Ogilvy, da 828 eventos, Editora Sextante, Show da Luna, Hasbro do Brasil.

Campanha "De olho nos olhinhos"!

Data: 17 de setembro

Local: Parque Ibirapuera

Horário: 10h às 16h.

Contato: [email protected]