Tratar Covid leve e moderada com anticoagulante não traz benefício para a saúde

Uma das grandes apostas na pandemia e ainda usados por médicos no tratamento da Covid, os anticoagulantes não trazem qualquer benéfico a pacientes com as formas leves e moderadas da doença. A conclusão é de um estudo multicêntrico da Coalizão Covid-19, uma aliança para condução de pesquisas que envolve várias instituições brasileiras, que testou o uso ambulatorial da anticoagulação.





Os resultados apontaram que não houve nenhuma diferença significativa entre o grupo que usou o medicamento rivaroxabana e o grupo controle. "Além do nosso estudo, fizemos uma metanálise, e não há benefício. Baseado na evidência existente, não há indicação de anticoagular o paciente ambulatorial com diagnóstico de Covid", diz o cardiologista Álvaro Avezum, diretor do Centro Internacional de Pesquisas do Hospital Oswaldo Cruz (SP) e autor principal do estudo.





O médico afirma que, do ponto de vista de segurança, não houve nada que justificasse não indicar a medicação. "Houve sangramento em excesso? Não. [a não indicação] Foi por falta de eficácia mesmo."

A Covid-19 está associada a um risco aumentado de trombose arterial e venosa, e estudos já demonstraram que os anticoagulantes reduzem o risco de tromboembolismo em pacientes graves hospitalizados. Mas até aí não tem nada de novo, porque já é rotina administrar anticoagulantes a pacientes internados em UTIs para reduzir o risco de trombose.