Três unidades que atendem Covid em Londrina vão ser desativadas

Diante da desaceleração nos índices da pandemia em Londrina, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover uma nova atualização na rede de atendimento relacionada à Covid-19. Na quarta-feira (3), o PA (Pronto Atendimento) do jardim Leonor, na zona oeste, deixará de receber exclusivamente casos de coronavírus e voltará ao atendimento normal. No dia sete de março, segunda-feira, será a vez das UBS (Unidades Básicas de Saúde) da Vila Ricardo (zona leste) e Guanabara (zona sul) também retornarem à rotina.

Depois do dia sete seguirão recepcionando pessoas com suspeita ou confirmação da doença a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim Sabará (zona oeste) e as UBS do Chefe Newton (zona norte) e Vila Casoni (área central). De acordo com a secretaria, o número de atendimentos diminuiu consideravelmente nas últimas semanas. O Pronto Atendimento do Leonor, por exemplo, que chegou a abrir cerca de 600 fichas em um dia, atualmente está recebendo uma média de 100 pacientes diariamente.

O índice de transmissão do coronavírus na cidade está em 1,28, ou seja, cada 100 pessoas infectadas podem transmitir para até 128 novas pessoas. Em 11 de janeiro essa taxa era de 1,49. Há cerca 20 dias a taxa de positividade dos testes está diminuindo, passando de 52,5%, na quarta semana deste ano, para 33,1%, na semana passada.





Secretário municipal de Saúde, Felippe Machado disse que a pandemia está com uma tendência de queda em Londrina. “A partir da terceira ou quarta semana que isso acontece a gente consegue afirmar que esse caminho é de consolidação. Alguns indicadores importantes, como taxa de positividade, índice de transmissão, velocidade da doença, número de pessoas atendidas nas nossas unidades respiratórias, vêm diminuindo há quatro semanas. O momento epidemiológico nos leva a afirmar essa redução”, frisou.





