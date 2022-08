UBS do Ouro Branco em Londrina retoma atendimentos ao público geral

A UBS (Unidade Básica de Saúde) do Ouro Branco, zona sul de Londrina, que estava sendo utilizada apenas para a vacinação contra a Covid-19 desde maio de 2021, retomou as atividades gerais de atendimentos de Atenção Primária em Saúde nesta terça-feira (16).





Segundo a prefeitura, a mudança se justifica porque, atualmente, todas as UBSs estão promovendo a imunização contra o novo coronavírus, o que faz com que não haja mais necessidade de mobilizar pontos exclusivos. A unidade do Ouro Branco era a última dedicada exclusivamente para a vacinação.

Publicidade

Publicidade





Vale lembrar que está em curso em todas as UBSs a Campanha de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação. O público-alvo da campanha deve telefonar nas unidades para agendar dia e horário.





A UBS do Ouro Branco funciona das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, na rua Flor do Alpes, 570, atendendo pessoas de bairros como Jardins Cristo Rei, Esperança, Monte Bello, Vale do Sol, Tarobá e Tarobá 1, Chácaras Esperança e Mussashino, bem como os Conjuntos Habitacionais das Flores, Roseira 1 e 2, Três Marcos, Parques Bourbon, Industrial Nalin e Ouro Branco.





Entre os serviços ofertados estão consulta multiprofissional – eletivas de modo geral, puericultura, pré-natal e acompanhamento de doenças crônicas – além de visitas domiciliares, curativos, injeções, fornecimento de medicação, atendimentos em grupo e odontológicos, entre outros.