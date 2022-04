Uma em cada dez crianças brasileiras sofre com pressão alta

De acordo com a médica, uma das principais dúvidas dos pais é saber se a pressão alta na infância se estenderá por toda a vida adulta. “Muitas vezes, a gente não tem como determinar isso. Há situações em que a criança pode apresentar uma melhora com o tratamento. Mas há situações em que o tratamento terá que durar a vida toda. Independentemente disso, o que é fundamental é fazer o acompanhamento médico regular e o tratamento adequado”, ressalta.

No caso da hipertensão primária, o aumento da obesidade em todo o mundo é um dos fatores que aumentam o risco, sobretudo em adolescentes. Nesse caso, é necessário promover mudanças nos hábitos de vida para controlar a doença. Ingestão de alimentos mais saudáveis e prática de exercícios físicos estão entre as principais recomendações. Além disso, o tratamento com medicamentos pode ser indicado.

Por isso, no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, , celebrado nesta terça-feira (26), o Pequeno Príncipe, maior hospital exclusivamente pediátrico do país, alerta pais e responsáveis sobre a importância de identificar a doença desde cedo. Segundo a nefrologista pediátrica Lucimary Sylvestre, que coordena o Ambulatório de Hipertensão Arterial da instituição, a pressão alta em crianças e adolescentes pode ser primária, quando está associada a hábitos de vida, alimentação e sobrepeso, ou secundária, quando advém de outros problemas de saúde, normalmente cardíacos, renais ou endócrinos.

Um mal silencioso, que normalmente afeta adultos, está cada vez mais presente na vida de crianças e adolescentes: é a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta. Um levantamento feito recentemente no Brasil com mais de 70 mil adolescentes apontou que cerca de 10% deles apresentam o problema.

Aferição da pressão





Sendo uma doença silenciosa, dificilmente a criança ou o adolescente com pressão alta apresenta sintomas. Por isso, é fundamental que o pediatra meça a pressão arterial do paciente, a partir de 3 anos de idade, pelo menos uma vez ao ano. Já para as crianças que apresentam algum outro problema de saúde, especialmente cardíaco ou renal, ou que estão acima do peso, a medição deve ser feita em todas as consultas. “Há algumas crianças que apresentam sintomas como agitação no sono ou mesmo dor de cabeça, mas é a minoria”, esclarece a médica.





A aferição da pressão arterial na criança é diferente da realizada no adulto. “É preciso medir a circunferência do braço da criança para usar o manguito [equipamento que envolve o braço] adequado. Os resultados devem ser analisados observando uma tabela que leva em conta a idade, a altura e o sexo da criança”, explica a endocrinologista Gabriela Kraemer, do Hospital Pequeno Príncipe.