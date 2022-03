Uso de máscaras permanece obrigatório no Paraná

O Distrito Federal e Santa Catarina flexibilizaram uso de máscara de proteção contra a Covid-19. São Paulo deve pôr fim à obrigatoriedade em ambientes abertos. Já uma liminar voltou a obrigar o acessório para crianças menores de 12 anos no Rio Grande do Sul. No Paraná, a posição da Sesa (secretaria Estadual de Saúde) é de cautela e a possibilidade de liberação pode ocorrer somente no fim do março ou início de abril.

“Temos que aguardar pelo menos 15 dias após o final do Carnaval para discutir o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras. A variante ômicron tem uma cauda longa, diferente das outras cepas e outras variantes. O contágio não se dá em dois ou três dias, ela pode se dar em até seis ou sete dias. O Carnaval foi mais ameno, sem grandes festejos, mas houve mobilizações de famílias inteiras por todo o Paraná e para fora do Estado", justificou o secretário Beto Preto.

Ele ressaltou que também há o fator da realização do vestibular. “Aqui em Londrina foram mais de 16 mil pessoas fazendo o vestibular para a UEL (Universidade Estadual de Londrina). Esse movimento acaba também facilitando a circulação do vírus. Porém, se não aumentar o número de casos e nem aumentar o número de pessoas internadas, nós vamos ter tranquilidade para tomada de decisão no momento correto”, garantiu.







