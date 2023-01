Saúde libera vacina de reforço contra covid-19 para crianças de 5 e 6 anos

Nesta sexta-feira (20) foi liberado agendamento para a vacina de reforço das crianças de 5 a 6 anos de idade, contra a Covid-19. Os pais e responsáveis devem acessar o site da Prefeitura de Londrina, a partir das 18h desta sexta para escolher o dia, local e horário da imunização. A vacina a ser aplicada será da fabricante Pfizer-Biontech.





No momento, foram liberadas mil vagas das doses de reforço a serem aplicadas a partir de segunda-feira (23), em diversas UBS (Unidades Básicas de Saúde) de todas as regiões da cidade. Por dia serão abertas 250 vagas.

Na segunda-feira (23), os pais poderão escolher entre as UBS Santa Rita (oeste); UBS Parigot de Souza (norte) ou UBS Cabo Frio (norte). Na terça-feira (24) estarão à disposição a UBS do Jardim do Sol (oeste) e a UBS Santiago (oeste). Na quarta-feira (25), a UBS da Vila Casoni (centro), a UBS Eldorado (sul), a UBS Marabá (leste), a UBS Vivi Xavier (norte), a UBS Parigot de Souza (norte) e a UBS Armindo Guazzi (leste). Por fim, na quinta-feira (26) estarão abertas as UBS do Jardim do Sol, a UBS Ouro Branco e a UBS Marabá.





De acordo com dados da Secretaria de Saúde, em Londrina, há 2.200 crianças entre 5 e 6 anos, que tomaram as duas doses da vacina há mais de 4 meses, que são aptas a receberem as doses de reforço.

“Identificamos mil doses da vacina da Pfizer pediátrica que não estão tendo saída, ou seja, são doses que poderiam ser usadas para o início do protocolo vacinal ou para as segundas doses. Entretanto, a procura pela vacinação diminuiu consideravelmente. Por outro lado, com a orientação do Ministério da Saúde para a dose de reforço nessas crianças, a Prefeitura de Londrina entendeu por bem, até mesmo por conta da volta às aulas, oportunizar o acesso a essas mil crianças a partir da próxima segunda, em várias Unidades Básicas de Saúde da nossa cidade”, disse o secretário de saúde Felippe Machado.





Nesse primeiro momento, não será possível alcançar todas as crianças dessa faixa etária, mas a intenção da SMS é maximizar o aproveitamento das vacinas. “Após abertos os fracos, há um tempo que a gente precisa usá-los, senão a orientação é que as vacinas sejam desprezadas e inutilizadas. Nós não podemos correr o risco de perda, por isso nos organizamos internamente, de forma a dispor, inclusive de motorista para fazer a logística de uma unidade a outra, para que a gente otimize ao máximo essas mil doses disponíveis e consiga vacinar as nossas crianças”, explicou Machado.

Novas doses – No momento, não há prazo para o recebimento de novas doses de vacina contra a Covid-19, incluindo da baby, que atende as crianças de 6 meses a menores de 3 anos. No início de dezembro de 2022, a SMS recebeu 790 doses dessa vacina baby, quando começou a aplicação de reforço. No momento, ainda há um estoque de segurança para a aplicação das segundas doses nesse público infantil.