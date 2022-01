Vacinação contra a Covid-19 chega a crianças de 5 anos em Maringá

Maringá (Noreste) anunciou que, com a chegada de novo lote do imunizante Pfizer, a partir desta sexta (28) a campanha de vacinação contra a Covid-19 é destinada para crianças de 5 a 11 anos sem e com comorbidades ou deficiência permanente.

O município é o primeiro entre os de grande porte do Paraná a estender a 100% do público infantil na imunização.

As crianças de 5 anos e imunossuprimidas de até 11 anos serão vacinadas no Centro de Educação Infantil Maria Luiza Sandri Meneguetti, das 9h às 16h.





A faixa etária de 6 a 11 anos (exceto imunossuprimidas) será vacinada no Centro de Educação Infantil Ângela Rossi Rizzo e Escolas Municipais Renato Bernardi e Helenton Borba Cortes, das 9h às 16h.





Confira os documentos necessários para a vacinação de crianças neste link.

