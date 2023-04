Londrina tem 2.657 vagas para vacinação contra Covid-19 até quinta-feira

Foram disponibilizadas 2.657 vagas de agendamento para vacinação contra a Covid-19 até esta quinta-feira (06). Nessas vagas, estão incluídas as doses bivalentes, encaminhadas pelo Ministério da Saúde para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 de 2023. O agendamento é feito no Portal da Prefeitura, e as doses são fornecidas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde).





As doses bivalentes são atualizadas com novas cepas do vírus. Nesse caso, além das cepas originais, protegem também contra a variante Ômicron, predominante em todo o mundo. Com essa proteção extra, quem for vacinado com a dose bivalente reduz ainda mais as chances de desenvolver um quadro grave da doença ou ir a óbito pela Covid-19.

