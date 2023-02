Veja algumas dicas para cuidar da saúde íntima durante a folia do Carnaval

3. Evite fantasias apertadas e desconfortáveis.

O calor pode prejudicar a saúde da vagina, pois a combinação de clima abafado, suor e atrito junto com roupas ‘justas’ ou de tecidos sintéticos, faz com que a região se torne favorável ao surgimento de fungos e bactérias, que podem desenvolver doenças como a candidíase, informa Yara. Roupas molhadas também devem ser evitadas. O ideal é sempre proteger a área íntima com peças 100% algodão.

4. Não compartilhe peças íntimas.





Regra básica, as peças íntimas são de uso único e exclusivo. Lembrar que podem ser transmitidas doenças com o compartilhamento.





5. Proteja-se sempre! Use preservativo.





Além de prevenir a gestação indesejada, o uso do preservativo é importantíssimo para evitar contaminação por doenças sexualmente transmissíveis. Lembrar que as doenças também são transmitidas através do sexo oral e anal, portanto, sempre usar preservativo em todas as práticas.





Além disso, Yara compartilhou em seu instagram e apontou alguns itens indispensáveis para levar na pochete: Camisinhas (masculina ou feminina), lenços umedecidos; álcool em gel (para a limpeza das mãos).