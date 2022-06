Você sabe qual tipo de dor mais afeta os trabalhadores brasileiros?

A dor no calcanhar acomete grande parte dos trabalhadores brasileiros. Segundo a pesquisa “O trabalho e a relação com os pés, tornozelos e joelhos” realizada em 2017 e consultou mais de 2900 pessoas, a região do calcanhar recebe muitas pressões ao longo do dia e as dores são inevitáveis. Os incômodos podem ter origem no sobrepeso, desalinhamento dos pés ou mesmo no uso de calçados inadequados.

61.49% dos respondentes afirmaram sofrer com o calcanhar. “O calcanhar é a principal região que recebe 60% d a carga do corpo quando estamos em pé. O tipo de pé e a forma com que a pessoa pisa influencia nessas dores. Muitas pessoas não têm a pisada alinhada ou utilizam calçados inapropriados, como botas ou sapatos apertados” alerta Mateus Martinez, mestre em fisioterapia esportiva pela Queensland University e coautor da pesquisa.

