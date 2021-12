Obesidade grave mais que dobra entre estudantes da rede municipal de Londrina

A forma grave da obesidade mais que dobrou entre estudantes da rede municipal no período de cinco anos. É o que mostra o mais recente levantamento antropométrico da Secretaria de Educação de Londrina.



Ao todo, foram avaliados mais de 25 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental em agosto e setembro de 2021, com idades entre 6 e 10 anos.

Desse total, 7,74% – ou quase 2 mil estudantes – têm obesidade grave, índice que supera o dobro do registrado cinco anos atrás, em 2016, quando 3,64% dos alunos estavam nessa condição.





Nos últimos dois anos, os casos de obesidade grave cresceram de forma mais acentuada – em 2019, no período pré-pandemia, 4,48% dos estudantes estavam nessa condição, o que representa um aumento de 72%.





Em 2020, por conta do coronavírus, a avaliação não foi realizada nas escolas.







A nutricionista Lucievelyn Marrone, professora e coordenadora do curso de nutrição da UniFil, considera que a pandemia pode ter influenciado no aumento do índice de obesidade entre os alunos.





