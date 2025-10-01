Outubro Rosa: UBS terão horário de atendimento ampliado às quartas-feiras

A Prefeitura de Londrina inicia, nesta quarta-feira (1º), a campanha Outubro Rosa “Prevenção sem fronteiras”, com o objetivo de conscientizar a população quanto a importância dos cuidados com a saúde da mulher, com destaque para a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. E como parte das ações, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá ampliar o horário de atendimento em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada região da cidade, todas as quartas-feiras, das 19h às 22h.





Amanhã (1º) o atendimento será estendido nas seguintes UBS: Chefe Newton, Tókio, San Izidro, Carnascialli e Armindo Guazzi. O atendimento é voltado para mulheres de 25 a 64 anos, mediante agendamento prévio disponível aqui. As unidades vão oferecer coleta de exame preventivo (Papanicolau), avaliação das mamas, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e multivacinação.

Será realizado um rodízio entre as Unidades Básicas de Saúde, de forma que a cada quarta-feira uma UBS de cada uma das cinco regiões irá realizar o atendimento até as 22h. “A ampliação dos horários é importante para garantir que mais mulheres possam realizar os exames de prevenção, pois favorece o atendimento do público que trabalha em horário comercial e por isso tem dificuldade de ir a uma UBS no horário convencional”, explicou a enfermeira e coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária da SMS, Priscilla Colmiran.





Entre as vacinas que serão ofertadas nas unidades, está a vacina contra o HPV, direcionada para meninas e meninos com idades entre 9 a 19 anos. O imunizante é importante para a prevenção do câncer de colo de útero e outros. Esse ano, o Ministério da Saúde estendeu a campanha de vacinação contra o HPV até dezembro e ampliou a faixa etária contemplada.

E uma parceria da SMS com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) irá oferecer no decorrer do mês, via Centro de Oficinas para Mulheres (COM), diferentes atividades que têm como objetivo principal a promoção da saúde da mulher.



