'PREVENÇÃO SEM FRONTEIRAS'

Outubro Rosa: UBS terão horário de atendimento ampliado às quartas-feiras

Redação Bonde com N.Com
01 out 2025 às 14:37

A Prefeitura de Londrina inicia, nesta quarta-feira (1º), a campanha Outubro Rosa “Prevenção sem fronteiras”, com o objetivo de conscientizar a população quanto a importância dos cuidados com a saúde da mulher, com destaque para a prevenção do câncer de mama e do colo de útero. E como parte das ações, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá ampliar o horário de atendimento em cinco Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada região da cidade, todas as quartas-feiras, das 19h às 22h.


Amanhã (1º) o atendimento será estendido nas seguintes UBS: Chefe Newton, Tókio, San Izidro, Carnascialli e Armindo Guazzi. O atendimento é voltado para mulheres de 25 a 64 anos, mediante agendamento prévio disponível aqui. As unidades vão oferecer coleta de exame preventivo (Papanicolau), avaliação das mamas, testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e multivacinação.

Será realizado um rodízio entre as Unidades Básicas de Saúde, de forma que a cada quarta-feira uma UBS de cada uma das cinco regiões irá realizar o atendimento até as 22h. “A ampliação dos horários é importante para garantir que mais mulheres possam realizar os exames de prevenção, pois favorece o atendimento do público que trabalha em horário comercial e por isso tem dificuldade de ir a uma UBS no horário convencional”, explicou a enfermeira e coordenadora de Saúde da Mulher na Atenção Primária da SMS, Priscilla Colmiran.


Entre as vacinas que serão ofertadas nas unidades, está a vacina contra o HPV, direcionada para meninas e meninos com idades entre 9 a 19 anos. O imunizante é importante para a prevenção do câncer de colo de útero e outros. Esse ano, o Ministério da Saúde estendeu a campanha de vacinação contra o HPV até dezembro e ampliou a faixa etária contemplada.

E uma parceria da SMS com a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) irá oferecer no decorrer do mês, via Centro de Oficinas para Mulheres (COM), diferentes atividades que têm como objetivo principal a promoção da saúde da mulher.



Para esta quarta-feira (1º), estão programadas orientações sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal e entrega de kits de higiene bucal. O evento é direcionado às mulheres participantes do Projeto Sabão, por isso não é aberto ao público. A ação ocorrerá no endereço do Projeto Sabão (Avenida Alexandre Santoro, nº 630), e será realizada pelo projeto Transformando Sorrisos, que é fruto da parceria entre a SMPM com a Clínica de Odontologia da Unopar – Unidade Piza, que oferece atendimento individualizado às mulheres em situação de vulnerabilidade.

O Projeto Sabão é uma Organização Não Governamental (ONG) que atende, desde 2004, pessoas em situação de vulnerabilidade residentes nas periferias de Londrina. A organização oferece doação de sabão, cestas básicas, cursos e palestras, e é mantida com a renda de um bazar realizado na sede da instituição, além de doações.


A programação completa da campanha Outubro Rosa “Prevenção sem fronteiras” será lançada nesta sexta-feira (3), em solenidade no auditório da Prefeitura de Londrina.

Redação Bonde com N.Com.

