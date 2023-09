Idoso de 66 anos é preso por dirigir embriagado e causar acidente na PR-960, em Jaboti

Um homem de 66 anos foi preso por dirigir embriagado e causar um acidente na PR-960, em Jaboti, no Norte Pioneiro do Paraná, na noite deste domingo (10).





De acordo com informações coletadas pelo BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o idoso conduzia uma Toyota Hilux pela rodovia quando se chocou frontalmente com um veículo Volkswagen Gol.

A Hilux era ocupada somente pelo condutor, enquanto o Gol levava, além do motorista, de 33 anos, três passageiros, incluindo uma adolescente de 13 anos e uma criança de cinco anos.





O condutor da Hilux não teve ferimentos e apresentou resultado positivo após realizar o teste etilométrico. O homem foi levado até a Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná) em Ibaiti (Norte Pioneiro).





O motorista do Gol e uma passageira de 31 anos, além da adolescente, ficaram feridos e foram encaminhados para o Hospital de Jaboti. A criança de cinco anos também teve ferimentos e foi levada para o Hospital de Jacarezinho (Norte Pioneiro).