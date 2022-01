Paraná distribui mais 355 mil vacinas contra a Covid-19 e 634 mil testes rápidos

“São quase um milhão de unidades em material para o enfrentamento à Covid-19. Referente aos testes, somos o estado que mais testou proporcionalmente sua população e continuamos a fazê-lo. É uma estratégia importante para controle nesse momento em que a circulação aumentou, com a variante Ômicron”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Mais 634 mil unidades de testes rápidos de antígeno para detecção do coronavírus e 355.988 imunizantes contra a Covid-19 foram distribuídos pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta quarta-feira (26). Os testes e vacinas devem ser enviados às 22 Regionais de Saúde do estado.

Vacinas





Do total distribuído via terrestre, 296.848 são vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 95.200 exclusivas ao público infantil, para crianças de cinco a 11 anos de idade. O restante do quantitativo é para dose de reforço (163.386), segunda dose (36.318) e para a primeira dose (1.944), destinadas para a população acima de 12 anos de idade.





Também faz parte deste envio 59.140 doses da CoronaVac para o início do esquema vacinal com a primeira dose de crianças entre seis e 11 anos. Este quantitativo foi distribuído proporcionalmente entre os 399 municípios, incluindo os 10% de reserva técnica, considerando a estimativa populacional.



Somando ao envio desta quarta, já foram distribuídas, desde o dia 14 de janeiro, quando iniciou a vacinação em crianças, 285.340 doses.