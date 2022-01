Paraná divulga novas orientações para isolamento de pacientes com Covid-19

A Seed (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou, nesta quarta-feira (12), novas orientações para o isolamento de pacientes infectados com Covid-19. O período é de sete dias para os assintomáticos; e dez dias no caso de pacientes com sintomas leves e moderados. Os prazos passam a contar a partir da confirmação por meio de um teste PCR (padrão ouro) ou antígeno.

A orientação é diferente da indicada pelo Ministério da Saúde, que anunciou nesta segunda-feira (10) a redução de dez para cinco dias de isolamento nos casos de pessoas que estão sem sintomas respiratórios, sem febre há 24 horas e que tenham resultado negativo nos testes; e de sete dias para pacientes com sintomas leves ou moderados. A regra prevista anteriormente pelo Ministério da Saúde era de 14 dias de isolamento ininterruptos.

A diferença entre os períodos ocorre devido à logística de testagem nos municípios paranaenses. A decisão foi encaminhada ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná.





“Estamos cumprindo a nova determinação do Ministério, porém, deixando de fora a recomendação de cinco dias de isolamento para assintomáticos, já que é muito difícil para os municípios promoverem esse isolamento de cinco dias porque teríamos que testar duas vezes, e hoje, a rede tem dificuldade para testar duas vezes num período tão curto”, afirmou o secretário estadual de Saúde, Beto Preto.





Apesar da redução no isolamento, as medidas de prevenção contra a disseminação do vírus seguem mantidas. Entre elas, estão o uso correto de máscara, distanciamento social, manter ambientes ventilados com livre circulação de ar, higienização das mãos e evitar contato próximo com pessoas que apresentem sintomas respiratórios. A vacina também é essencial para evitar o desenvolvimento de casos graves da doença.

“A vacinação tem sido fundamental. Sem ela, não teríamos chegado até aqui”, disse o secretário. "Precisamos retomar os cuidados, caso contrário vamos ver nossos hospitais apresentarem grande lotação nos próximos dias", complementou.





Ômicron





Nesta quarta-feira (12), a Seed confirmou o primeiro caso da variante Ômicron no Estado. O paciente é um homem de 24 anos, morador de Curitiba. Ele apresentou os primeiros sintomas da doença no dia 14 de dezembro de 2021; a infecção foi confirmada no dia 18.





De acordo com a Secretaria de Saúde, já existe transmissão comunitária da Ômicron no Paraná. Os dados podem ser constatados pela evolução de casos em janeiro. Somente nos primeiros onze dias, foram identificados 40.164 infectados. Como comparativo, durante todo o mês de dezembro, o total foi de 9.165. O número de casos no começo deste ano se assemelha a janeiro de 2021, no início da vacinação, que registrou cerca de 44 mil casos no mesmo período.





A média móvel dos casos teve um salto de 1.914,5% em relação aos 14 dias anteriores, aproximadamente 4.175 por dia.





A principal estratégia para o enfrentamento da variante é a alta cobertura vacinal. Desde o início da campanha de vacinação, o Paraná já aplicou, no total, 17.802.050 doses de imunizantes contra a doença.





Até o momento, não há previsão de novas medidas restritivas para conter o avanço dos casos.





Beto Preto fez um apelo à população para que adote os cuidados preventivos, a fim de evitar a transmissão desenfreada. "Todas as medidas estão no nosso radar, mas neste momento qualquer tipo de aglomeração fora do comum deve ser evitada”, disse.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil confirmou 392 casos da variante Ômicron até a última segunda-feira (10), com uma morte. O País tem, no momento, 708 casos em investigação.