Câmara Municipal de Londrina suspende trabalhos presenciais por surto de Covid-19

Com oito casos confirmados de Covid-19 entre servidores e assessores parlamentares e três suspeitos, a Câmara Municipal Londrina suspendeu os trabalhos presenciais a partir desta quarta-feira (12).

A portaria mudando o expediente foi assinada pelo presidente da Casa, o vereador Jairo Tamura (PL) na noite de terça-feira (11).



Segundo o documento, por conta do surto da infecção os trabalhos presenciais no período de 12 a 14, ou de quarta a sexta-feira, o prédio do legislativo estará fechado para desinfecção e neste período todas atividades serão realizadas de forma exclusivamente remota.





