Paraná espera vacinar todos adolescentes contra a Covid até o final do ano

O Paraná recebeu nesta semana a primeira remessa do Ministério da Saúde com doses de vacinas contra a Covid-19 exclusivas para adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Vários municípios do Estado já tinham iniciado a imunização deste público com frascos remanescentes de reserva técnica de outras remessas já distribuídas. A expectativa da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) é encerrar o ano com todo este público vacinado com, pelo menos, uma dose e 100% dos adultos com o esquema completo.

A estimativa do Ministério da Saúde é de que o Paraná tenha 936.296 adolescentes na faixa etária vacinável. O único fabricante aprovado para os jovens é a Pfizer. Até esta quarta-feira (20), 53% de toda a população paranaense já tinha recebido as duas doses ou a dose única. “Se tivéssemos recebido mais vacinas ao longo do tempo já teríamos conseguido imunizar toda a população. Nossa capacidade vacinal é de 150 a 200 mil pessoas por dia. Fizemos nos melhores dias 70 mil”, pontuou Beto Preto, secretário estadual da Saúde, em entrevista exclusiva à FOLHA.

Beto Preto também destacou que tem observado um quantitativo maior que a média de adolescentes ou familiares deles que não querem o imunizante. “A vacina já se mostrou fantástica, qualquer uma delas. O fato de vacinar salva-vidas. Muitas pessoas que ficam doentes, depois do período de 15 dias de terem sido vacinadas, estão evoluindo com quadro bem mais leve. Quem não tomou a vacina vai se tornar preza fácil pra o vírus e todos os seus multiplicadores", alertou.





Leia mais em: https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/sesa-espera-vacinar-todos-adolescentes-contra-a-covid-ate-o-final-do-ano-3127788e.html