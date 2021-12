Paraná recebe mais 138 mil vacinas contra a Covid-19 para dose de reforço

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu nesta quarta-feira (22) mais 138.060 vacinas da Pfizer/BioNTech. Os imunizantes fazem parte da 75ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e são destinados para dose de reforço (DR) da população acima de 18 anos. A remessa chegou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba às 9h15.

As doses já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde serão conferidas e organizadas para serem distribuídas às Regionais de Saúde, nos próximos dias.

“As vacinas continuam chegando e essa é mais uma remessa para reforçar a imunização dos paranaenses. Por isso, neste fim de ano, quem estiver em férias, ou em período de descanso, pode aproveitar para se vacinar”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.







Nesta terça-feira (21), a Secretaria da Saúde descentralizou, por via terrestre, 262.421 vacinas contra a Covid-19 para as suas Regionais no Paraná. Os imunizantes são referentes à 73ª pauta do Ministério da Saúde e destinados à dose de reforço (DR), primeira dose (D1) de adolescentes e segunda dose (D2) da população a partir de 12 anos.