Paraná recebe mais 332,7 mil vacinas contra a Covid-19

O Paraná recebeu nesta quarta-feira (2) mais 332.750 vacinas contra a Covid-19 da AstraZeneca para dose de reforço. Os imunizantes fazem parte da 84ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde. As vacinas chegaram no voo AD 4193 no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e foram enviadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), para conferência e armazenamento até que sejam distribuídas.

Segundo Informe técnico da pauta, o Paraná deve receber mais 354.900 doses da Janssen, também para dose de reforço da população adulta. As vacinas da Johnson & Johnson têm previsão de envio nesta quinta-feira (3) em dois horários: 9h30 e 13h50. Os imunizantes fazem parte de um pacote com 944.530 vacinas destinadas ao estado nesta semana.

Nesta terça-feira (1º), a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) recebeu 97 mil doses pediátricas da Pfizer para primeira aplicação, referentes à 85ª pauta de distribuição, e aguarda ainda nesta quarta o recebimento de 159.880 vacinas infantis da CoronaVac. Estas inicialmente estão confirmadas para envio em duas remessas: a primeira às 9h30 e a segunda às 13h50.





A carga prevista do Instituto Butantan para a manhã desta quarta-feira (2) não chegou ao Paraná por um problema logístico da companhia aérea. O estado recebeu uma nova programação de envio no voo 1124 com chegada no Aeroporto Afonso Pena às 19h30. A remessa programada para a tarde permanece confirmada. A distribuição das vacinas recebidas nesta semana deve ocorrer até sexta-feira (4).