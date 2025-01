Paraná recebe mais de 128 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Pessoas idosas precisam redobrar cuidados com a saúde no verão

O objetivo é garantir que todos os municípios tenham acesso às doses de forma ágil, permitindo a continuidade da vacinação em crianças, adolescentes e adultos, conforme as faixas etárias e esquemas vacinais indicados.

A distribuição das doses para as 22 RG (Regionais de Saúde) está programada para começar na quarta-feira (29). A logística de distribuição seguirá o planejamento da Sesa, priorizando a equidade entre as regionais de saúde.

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu nesta segunda-feira (27) uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. São mais de 128 mil doses de vacinas destinadas a reforçar a campanha de imunização no Paraná. As doses incluem 52.200 da Pfizer Baby, 59.100 da Zalika e 16.800 da Moderna.

Esquema





Atualmente a vacinação abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e gestantes como parte da vacinação de rotina. A população prioritária elegível são as com comorbidades, puérperas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos prioritários.





A Pfizer Baby é indicada para bebês de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias, em esquema de três doses; a Zalika é direcionada para reforço e primeiras doses de adolescentes e adultos, e a Moderna para dose de reforço e esquema primário em adultos e grupos específicos.