Paraná recebe novos lotes de vacina contra o coronavírus

O Paraná recebeu nesta quarta-feira (8) dois lotes com 156.828 doses de vacina contra a Covid-19. A remessa desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 12h55, no voo LA3443.





Os imunizantes da Pfizer/BioNTech fazem parte da 48ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde e já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para conferência e armazenamento, até que sejam repassados aos municípios. Desse total, 54.990 são para primeira dose (D1) e 101.838 para a segunda dose (D2).





Além das vacinas o órgão encaminhou também 114.900 seringas de 1 ml, 655.00 agulhas 22 g e 1.631.600 seringas de 3 ml já com agulha própria e 636.330 de diluente.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 11.347.173 vacinas contra a Covid-19, sendo 7.612.649 D1, 320.825 doses únicas (DU) e 3.414.567 D2.