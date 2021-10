Paraná receberá mais 124 mil vacinas anti Covid-19 destinadas à segunda dose

O Paraná será contemplado nos próximos dias com mais 124.020 doses do imunizante contra a Covid-19.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A nova pauta de distribuição da vacina foi divulgada pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (6). Os imunizantes da Pfizer/BioNTech devem ser destinados integralmente para a segunda dose (D2). As vacinas ainda não têm data confirmada de envio.

Continua depois da publicidade





As doses devem completar o esquema vacinal iniciado com os lotes de 50.310 doses, enviadas aos municípios no dia 11 de agosto, e o de 73.710 doses, distribuídas em 13 de agosto. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, o intervalo recomendado entre as doses da Pfizer é de oito semanas.





Logo que chegarem ao Estado, os imunizantes serão encaminhados para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, onde serão conferidos e armazenados até que sejam descentralizados para as 22 Regionais de Saúde.

Continua depois da publicidade





Segundo os dados do Vacinômetro Nacional, o Paraná registra 13.762.509 vacinas contra a Covid-19 aplicadas, sendo 8.215.866 primeiras doses (D1) e 5.480.273 segundas (D2) e doses únicas (DU). Até agora, o Estado atingiu 97,93% da população adulta, estimada em 8.720.953 pessoas com a D1 ou DU. O balanço mostra que 62,84% deste público completou o esquema vacinal com a D2 ou DU.