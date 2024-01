Parte do mistério da Covid longa é desvendada em retrato molecular

Pesquisadores europeus e americanos traçaram o mais completo retrato molecular dos efeitos da chamada Covid longa, nome dado aos sintomas persistentes que surgem depois da infecção pelo vírus pandêmico Sars-CoV-2.





Medindo a presença de milhares de proteínas no sangue dos pacientes com Covid longa, eles descobriram que o problema desregula parte do sistema de defesa do organismo, além de bagunçar processos ligados à manutenção dos vasos sanguíneos.

Além de desfazer parte do mistério que ainda paira em torno dos efeitos de longo prazo da Covid-19, o estudo pode trazer alternativas mais específicas para o tratamento desses pacientes, afirmam os autores do estudo, liderados por Onur Boyman, da Universidade de Zurique, na Suíça. Boyman e seus colegas suíços, suecos e americanos acabam de publicar os achados sobre o tema no periódico especializado Science.





Embora a maioria das pessoas com Covid-19 consiga se recuperar dos sintomas da doença poucas semanas após a infecção, calcula-se que cerca de 5% dos pacientes acabam desenvolvendo repercussões de longo prazo que são classificadas como Covid longa, num processo que pode se arrastar por vários meses e até anos.

Os sintomas são variados em seu número e na maneira como afetam diferentes pessoas, mas entre os mais comuns estão a sensação constante de cansaço e uma piora do desempenho mental.





Para tentar entender o que está acontecendo com o organismo das pessoas com essa condição, os pesquisadores se puseram a investigar o perfil molecular do sangue de quem tem Covid longa. Para isso, eles acompanharam 113 pessoas com Covid-19 desde o momento da confirmação da presença do vírus até um ano depois da infecção.

