Ginásio de Apucarana vai ser transformado em central de atendimento à dengue

A Prefeitura de Apucarana (Centro-Norte) irá implantar uma central de atendimento de combate à dengue. O objetivo é desafogar a demanda da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e da Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão, que se tornou ponto de referência em casos de dengue.







A expectativa, conforme adiantou o prefeito Junior da Femac, é de que a nova central comece a funcionar no Ginásio de Esportes Lagoão, das 7 às 22h, de segunda a sexta-feira, a partir da próxima quarta-feira (24).

“Vamos dispor de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além de cadeiras de soroterapia. O objetivo é ampliar a oferta de equipes médicas, visando atender a demanda de pessoas no enfrentamento da epidemia de dengue”, explica.





“Estamos criando uma estrutura com capacidade para atender até 500 pacientes por dia no Ginásio de Esportes Lagoão”, informa o médico Odarlone Orente, superintendente da Atenção Básica em Saúde.

Responsável pela estruturação física da Central de Atendimento, a superintendente de obras da AMS (Autarquia Municipal de Saúde), Ana Karine Alves Vieira, assegura que tudo estará pronto até a próxima quarta-feira.





“A adequação do Lagoão para prestar aos apucaranenses um reforço no atendimento aos casos de dengue está sendo pensada em todos os detalhes", afirma Vieira, lembrando que a medicação básica para tratamento da dengue também vai ser fornecida no Lagoão, evitando que o paciente tenha que se deslocar para obter os remédios prescritos pelo médico.

A equipe de saúde reforça que a Unidade Básica de Saúde Bolivar Pavão, situada na Avenida Central do Paraná, no Jardim América, continuará sendo referência no atendimento de casos de dengue.





Com a central de atendimento de combate à dengue no Lagoão a meta é garantir mais eficiência na demanda de consultas e medicação das pessoas.





