Postos de saúde de Cambé abrirão durante a noite para vacinação

Nesta terça (19) e quinta-feira (21) a secretaria de Saúde de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai ampliar o horário de cinco UBS (Unidades Básicas de Saúde). Vão funcionar das 7h às 21h os postos do Cambé 4, Novo Bandeirantes, Santo Amaro, Centro de Saúde e Guarani. Durante o dia as unidades farão o atendimento de rotina e vacinação e após às 19h vão recepcionar apenas as pessoas que querem se imunizar. No sábado (23), os mesmos postos vão abrir das 8h às 17h.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Serão oferecidas diversas vacinas – com exceção da BCG, que protege contra a tuberculose – sem necessidade de agendamento prévio. A iniciativa faz parte do “Vacina Mais”, que é uma campanha nacional de multivacinação para as pessoas que estão com a dose de qualquer vacina atrasada. “Será estendida para todos os públicos. As pessoas terão que levar apenas um documento com foto, carteira de vacinação e comprovante de residência”, explicou Isabela Salvadego, responsável pelo Departamento de Epidemiologia.

Continua depois da publicidade





Assim como em outras cidades do Brasil, Cambé também tem registrado baixos índices de vacinação. A meta de aplicação da dose de sarampo em crianças, por exemplo, é de 95% de cobertura, no entanto, está em 28,19%.