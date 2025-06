Prefeitura de Ibiporã promove campanha de vacinação domiciliar neste sábado

A Prefeitura de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) fará, neste sábado (7), uma campanha de vacinação domiciliar, das 8h às 14h. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal da população contra a influenza, especialmente de idosos, gestantes e crianças (de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias).





Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde do município, pouco mais de 25% das crianças menores de 6 anos receberam a vacina até o momento. A cobertura vacinal é maior entre as gestantes (34%) e os idosos (43%). No público geral, menos de 16% foi imunizado.





A campanha será organizada pelas equipes das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), que farão a busca ativa na residência de pessoas que ainda não se imunizaram. Quem ainda não se vacinou deve manter o cadastro atualizado nas UBSs e, no momento da visita domiciliar, apresentar a carteira de vacinação para registro da dose.





Os usuários que procurarem as UBSs de Ibiporã no sábado encontrarão os prédios fechados, já que a ação se dará exclusivamente por meio das visitas. A expectativa é que 800 a 1.000 doses sejam aplicadas.





Além da vacinação domiciliar, a Secretaria Municipal de Saúde de Ibiporã também dará continuidade à imunização nas escolas. Para informações sobre a campanha e atualização do cadastro, os munícipes podem entrar em contato diretamente com a unidade de saúde de referência.