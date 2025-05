Prefeitura de Londrina informa que irá participar do Dia D de Multivacinação neste sábado

A Prefeitura de Londrina participa do Dia D de Multivacinação, promovido pelo governo do Estado em todo o Paraná. A mobilização terá como foco a vacinação contra a gripe, mas também estarão disponíveis as demais vacinas de rotina. Será neste sábado (10), das 8h às 17h, em 13 UBSs (Unidades Básicas de Saúde), da zona urbana a rural.





Estarão abertas as seguintes UBSs: Alvorada e Santiago (oeste); João Paz e Vivi Xavier (norte); Ouro Branco e Itapoã (sul); Guanabara e Vila Nova (centro); Armindo Guazi e Marabá (leste); Guaravera, Paiquerê e Irerê (rural).

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Para participar do Dia D não é necessário fazer fazer agendamento. Basta comparecer a uma destas unidades com documento de identificação e, de preferência, com a carteira de vacinação em mãos.





Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), Fernanda Fabrin, o Dia D de Multivacinação é extremamente importante porque representa uma oportunidade de mobilizar toda a comunidade para a proteção contra diversas doenças, como a influenza. “É um momento estratégico para ampliar a cobertura vacinal, alcançar grupos que muitas vezes têm dificuldade de acessar os serviços de saúde, durante a semana, e reforçar a importância da prevenção. No caso da gripe, com a vacinação conseguimos aumentar a proteção da comunidade contra o vírus, reduzindo a incidência de casos, complicações e hospitalizações relacionadas à doença. É uma oportunidade importante para fortalecer a imunização e promover a saúde coletiva”, afirmou.

Publicidade





V Feira da Saúde





No mesmo dia, das 9h às 17h, haverá vacinação contra a gripe, especificamente, durante a V Feira da Saúde, que será no Pátio do Hospital da Zona Sul (Rua das Orquídeas, 75, Ouro Branco). Podem receber a dose os grupos elencados como prioritários (veja lista completa abaixo). Não é preciso agendar previamente, basta comparecer no local com documento de identificação e, de preferência, com a carteira de vacinação em mãos.

Publicidade





Balanço parcial vacinação gripe





Do início da Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe, que iniciou em Londrina no dia 4 de abril, até agora, foram aplicadas 49.993 doses, totalizando 20,94% de cobertura vacinal do público-alvo de 238.677 moradores de Londrina. A meta do município é vacinar, pelo menos, 90% do público-alvo.

Publicidade





Com relação aos grupos prioritários (crianças, idosos e gestantes) a estimativa é aplicar 42.660 doses em crianças, das quais 2.739 foram aplicadas (6,42% de cobertura); em idosos a estimativa é administrar 108.279 doses, das quais foram aplicadas 32.954 (30,43% de cobertura); e em gestantes a meta é aplicar 4.763 doses, das quais foram administradas 256 doses (5,37% de cobertura).





A vacina contra a gripe disponibilizada pelo MS (Ministério da Saúde) é tríplice, ou seja, protege contra as três cepas do vírus influenza que mais circularam no hemisfério sul nos últimos meses: H1N1, H3N2 e B.

Publicidade





Lista completa do público-alvo prioritário para vacinação contra influenza:





– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Publicidade





– Gestantes;





– Idosos com 60 anos ou mais;

Publicidade





– Trabalhadores da Saúde (serviço público e privado);





– Puérperas (mulheres no período até 45 dias após o parto);





– Professores do ensino básico e superior;





– Povos indígenas e quilombolas;





– Pessoas em situação de rua;





– Profissionais das forças de segurança e de salvamento;





– Profissionais das Forças Armadas;





– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);





– Pessoas com deficiência permanente;





– Caminhoneiros;





– Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);





– Trabalhadores dos Correios;





– Trabalhadores portuários;





– Funcionários do sistema de privação de liberdade;





– População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).