Prefeitura de Maringá vacina público geral com 17+

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, anunciou durante o “Open Vacina” que a vacinação contra covid-19 desta sexta (17) será destinada ao público de 17 anos ou mais. A aplicação das doses ocorrerá nas UBSs Zona 7, Iguaçu, Pinheiros, Zona Sul, Mandacaru e Tuiuti, entre 9h e 17h.

Para receber a vacina é necessário apresentar documento pessoal com foto, CPF, comprovante de endereço no nome da pessoa a ser vacinada ou no nome dos pais e carteira de vacinação. Quem não tem comprovante de residência no nome deve atualizar o cadastro na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua casa antes de se vacinar contra a covid-19. É obrigatória a presença de um dos pais ou responsável maior de idade.