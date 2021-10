Prefeitura libera agendamento de vacinação para adolescentes a partir de 15 anos sem comorbidades

A Secretaria de Saúde de Londrina abriu nesta quarta-feira (16) o agendamento para vacinação contra a Covid-19 para adolescentes com 15 anos ou mais, sem comorbidades. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Belinati (PP) em seu perfil no Instagram.

Junto com o aviso, o prefeito escreveu: “Atenção! Liberado vacinação p/ maiores 15 anos contra a COVID-19. A Vacinação é um ato de amor e proteção a todos, e é o que vai fazer a pandemia acabar.” Marcelo tem enfrentado críticas por exigir a vacinação de todos os servidores municipais e por estudar a implantação do passaporte vacinal em Londrina.

O agendamento pode ser feito na página da Prefeitura de Londrina, ou clicando diretamente neste link.





Segundo o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, a ampliação para o novo grupo será possível a partir das doses previstas para chegar nesta quinta-feira (21) em Londrina. São aguardadas 17,5 mil unidades exclusivamente para os adolescentes e o banco de dados da secretaria tem cadastrados 16.124 pessoas entre 15 e 17 anos, sem comorbidades. "Mas, é normal que, após a validação, novos cadastros comecem a surgir", afirmou o secretário.

Para a inoculação, os adolescentes devem estar acompanhados de pais ou responsáveis ou portar uma autorização por escrito para receber a vacina sem acompanhantes.





As doses podem ser aplicadas em qualquer unidade de saúde que esteja incluída no plano de vacinação. Entretanto, para o sábado e domingo, haverá atividade especial no CCI (Centro de Convivência do Idoso) da Zona Norte de Londrina, que será caracterizada como na "balada da Vacina". Entretanto, como trata-se de menores de idade, a vacinação ocorrerá dentro do horário normnal de funcionamento da unidade.





(Atualizado às 18h09 com informações do secretário municipal de Saúde)