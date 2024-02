Preocupada com a dengue, Prefeitura de Rolândia vai contratar mais agentes de endemias

Em estado de emergência para a dengue, a Prefeitura de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) abriu um processo de seleção simplificado para contratar agentes de endemias temporariamente para atuar no combate à doença na cidade. Serão admitidos de forma imediata 11 pessoas, com criação de cadastro de reserva caso seja necessário chamar mais profissionais.



A carga horária semanal é de 40 horas, com salário de R$ 2,8 mil por mês. É necessário ter o ensino médio completo e partir de 18 anos de idade. O contrato terá a duração de até seis meses, prorrogáveis conforme a necessidade da secretaria municipal de Saúde, não excedendo o período máximo de dois anos.



“O candidato contratado passará por avaliação periódica (trimestral), que será realizada pela chefia imediata, e, caso não apresente um desempenho satisfatório, poderá ter seu contrato rescindido antes do prazo estipulado”, ressalta o edital. As inscrições podem ser feitas até o dia quatro de março, próxima segunda-feira, pelo site da prefeitura (www.rolandia.pr.gov.br/).



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA