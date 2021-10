Profissionais pediátricos do HU de Londrina são treinados para atendimento lúdico

Os profissionais da ala pediátrica do HU (Hospital Universitário) de Londrina recebem, a partir desta quarta-feira (6), o curso Tot - Treinando os treinadores''. A metodologia americana tem a premissa de ajudar crianças hospitalizadas a enfrentar essa experiência de forma positiva: com brincadeiras, preparação, educação e atividades de auto expressão.

Cinco médicos, quatro enfermeiras, quatro psicólogos e um dentista passarão pelo treinamento durante nove semanas, toda quarta-feira. Em cada dia, um módulo diferente será discutido, como "O direito da criança no ambiente hospitalar", "Nível de desenvolvimento cognitivo da criança", "Equipe Multidisciplinar e crianças em vulnerabilidade", "gerenciamento de dor" e "luto".

De acordo com o Instituto Ébera, que promove o curso, o treinamento foi preparado por quatro profissionais do “Child Life Specialists”. Nos Estados Unidos, o Child Life Specialist é uma profissão.





A metodologia do curso foi criada para países onde essa profissão ainda não existe . Uma das assessoras do curso e autora do manual é a Diretora do Departamento Child Life do Hospital John Hopkins, Patrice Brylske.

As práticas de Child Life objetivam o cuidado de saúde centrado na criança e no adolescente e na família, por meio de métodos e técnicas específicas, como brincadeiras, preparação para procedimentos e programas educacionais.





Abertura





A cerimônia de abertura do curso vai ser às 13h30, na sala 521 do CCF do HU , com a presença da vice-presidente do Instituto Ébera, Carolina Fonseca, a superintendente do HU, Vivian Feijó, a coordenadora do Núcleo Regional da Casa Civil da Região Metropolitana de Londrina, Sandra Moya e a chefe da 17ª Regional de Saúde, Lucia Lopes.