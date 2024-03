Quase 1500 crianças e adolescentes participam de vacinação contra dengue em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o balanço do mutirão de vacinação contra a dengue realizado no sábado (09). Foram imunizadas 1.484 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos idade entre às 9h e 16 horas no mutirão com quatro UBS's (Unidades Básicas de Saúde) aberta para esta finalidade.





Com destaque para a Unidade do Guanabara (Centro-Sul) com 479 vacinas realizadas, seguida da Unidade do Parigot (Zona Norte) com 354 vacinas aplicadas. A cidade já registra 5.244 londrinenses nessa faixa etária vacinados. Vale lembrar, que por conta da baixa procura, a secretaria liberou na última sexta-feira (8) a vacina para as crianças, de 12, 13 e 14 anos.

A vacinação continua à disposição da população de 10 a 14 anos a partir dessa segunda-feira (11) em todas as unidades básicas de saúde da cidade e dos distritos, sem a necessidade de agendamento. (Com informações do n.com)