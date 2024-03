Vacinação contra a dengue movimenta postos de saúde de Londrina neste sábado

Os pré-requisitos também incluem não ter tido dengue ou suspeita da doença nos últimos seis meses. De acordo com a agente de saúde Eliomara Sutil, que atua na recepção das famílias da unidade de saúde do Jardim Alvorada, há uma ampla divulgação a respeito destas orientações. Ela afirma que, nas primeiras horas de atendimento, a procura se mostrou satisfatória.





A agilidade dos profissionais de saúde surpreendeu os pacientes que, entre a triagem e a aplicação da vacina, não tiveram a chance de ocupar a cadeira de espera. Foi o caso da estudante do Ensino Fundamental Lívia Machado, 13 anos. Na companhia da mãe, a dona de casa Paula Machado, confirmou sua postura favorável à oferta do imunizante.





A família relata que o repelente já é parte do orçamento da casa. "Praticamente tomamos banho de repelente e a reaplicação é também regra." Com menos de cinco minutos dedicados ao procedimento, já sabem que no dia 10 de junho devem retornar para a segunda dose. "Tudo muito organizado e ficamos mais tranquilas com a vacinação", agradecem mãe e filha.





O estudante Igor Oliveira, 13 anos, morador do Jardim Leonor, também reservou as primeiras horas da manhã para cuidar da saúde, na companhia do tio, o aposentado Braes Alves. Igor conta que, desde que souberam da campanha, se interessaram pela proteção. "Fui até ver se os vizinhos viriam, mas um tem 15 e o outro, 9 anos e, por isso, não se enquadram, porque é de 10 a 14 agora", reforça.





Alves relata que quando teve dengue foi uma experiência nada boa. "É de derrubar. E se pensarmos que uma tampinha de plástico pode servir de criadouro, temos que ter mais consciência e atitude", opina.



CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA