Quase 170 mil vacinas pediátricas da CoronaVac chegam ao Paraná nesta segunda

O Paraná recebeu na manhã desta segunda-feira (21) mais 169.200 vacinas pediátricas da CoronaVac. A remessa, enviada por via terrestre, é referente ao 87º Informe Técnico do Ministério da Saúde e é destinada para crianças de 6 a 11 anos.

De acordo com o documento, do quantitativo total das vacinas recebidas, 78.280 são para primeira dose e 90.920 para segunda dose. O esquema vacinal deve ser de duas doses com intervalo de 28 dias.

Os imunizantes já estão no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba. Foram conferidos e armazenados e serão distribuídos às Regionais de Saúde nesta terça-feira (22).





“Em 26 de janeiro iniciamos a distribuição aos municípios das primeiras doses de CoronaVac para as crianças. Agora, enviaremos a segunda dose, dentro do prazo estipulado pelo governo federal. Reforço a importância dos pais e responsáveis de levarem seus filhos aos postos onde estão sendo aplicadas as vacinas”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.