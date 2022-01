Quase toda a comunidade universitária da UEL tomou a vacina contra a Covid-19, mostra mapeamento

Responderam o questionário 10.776 alunos de graduação (98,92% vacinados), 1.427 docentes (98,95%) e 1.738 agentes universitários (98,68%). Os dados coletados servirão de base para as discussões sobre a organização e planejamento do retorno às aulas presenciais, na próxima segunda-feira (24). Os cursos de pós-graduação mantêm o calendário remoto, com atividades presenciais excepcionais, particularmente nos programas stricto sensu.

Compromisso coletivo

Para o reitor em exercício, professor Décio Sabbatini Barbosa, a comunidade universitária demonstrou, mais uma vez, seu compromisso com o coletivo.







“A participação no mapeamento foi bastante alta, mas ainda precisamos que os não respondentes participem do mapeamento. A taxa de cobertura vacinal entre os que responderam é superior às expectativas. Quase a totalidade de nossa comunidade valorizou a ciência e aderiu à vacinação”, avaliou.





Para ele, os resultados são importantes porque demonstram que a estratégia de aguardar a vacinação foi adequada. “Agora podemos preparar o retorno presencial com um nível de segurança muito maior”, complementa.





O retorno às aulas obedece a todos os protocolos sanitários estabelecidos no Plano de Contingência, Normas, Protocolos e Orientações de Segurança Sanitária para Enfrentamento da Covid-19 da Universidade e se baseia no monitoramento diário do Serviço de Vigilância Covid-19 da UEL. As aulas presenciais iniciam no dia 24 de janeiro.